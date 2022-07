Sky: se Pogba sceglie l’intervento con minor tempi di recupero rischia di avere problemi in futuro

Sky Sport, prova a spiegare nel dettaglio quali sono i due tipi di intervento tra cui dovrà scegliere Pogba, rientrato ieri in Italia, per risolvere la lesione al menisco che si è procurato. Le possibilità sono due, una più invasiva e l’altra meno,

La rimozione del pezzo di menisco lesionato, prevederebbe un tempo di recupero ridotto, circa due mesi e permetterebbe al calciatore di disputare il mondiale

Quali sono però i rischi di questo tipo di operazione? Nel breve periodo solo vantaggi (come il rapido rientro in attività), i problemi potrebbero tuttavia sorgere sul lungo periodo: con il passare degli anni, l’articolazione potrebbe risentire dell’assenza di una parte del menisco, con possibili conseguenze sulla durata della carriera e sul quotidiano utilizzo del ginocchio a prescindere dalla pratica sportiva. Con la meniscectomia laterale c’è il rischio di condrolisi, ovvero di una rapida degenerazione delle cellule cartilaginee: in parole più semplici, il ginocchio diventerebbe più fragile e meno elastico.