Sky: Petagna è la prima scelta del Monza: tra martedì e mercoledì l’incontro per chiudere

L’intreccio di mercato coinvolge anche Simeone, che in caso di cessione di Petagna può finire al Napoli, e Pinamonti, promesso sposo dell’Atalanta

Arrivano conferme su conferme: il Monza sta lavorando lavorando per prendere Andrea Petagna. Tra martedì e mercoledì, riferisce Sky, ci sarà un incontro col Napoli per cercare di chiudere questa operazione. Il «bulldozer» è la prima scelta di Galliani, è davanti a Pinamonti nelle preferenze del club lombardo. L’ex attaccante dell’Empoli, secondo l’emittente satellitare, è promesso sposo dell’Atalanta. L’intreccio di mercato coinvolge anche Simeone, che è stato richiesto da Spalletti al Napoli in caso di partenza di Petagna.