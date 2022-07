Sartori: «L’Atalanta in questi anni ha sfruttato le mancanze altrui, ma sognare si deve»

Ha portato in Europa il Chievo e l’Atalanta, la sua nuova missione si chiama Bologna. Giovanni Sartori il nuovo direttore sportivo dei felsinei ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport.

«Mi sono accorto dell’aspettativa alta: mi pesa un po’ più che in passato perché all’Atalanta mi venne chiesto di ripetere lo stesso percorso del Chievo mentre se qui mi viene chiesto di ripercorrere lo stesso tragitto dell’Atalanta, beh, è diverso per ora. L’Europa va nominata: poi strada facendo vedi come va e ti regoli. L’Atalanta in questi anni ha sfruttato le mancanze altrui, gli spazi vuoti lasciati da alcune grandi. Che oggi sono tornate. Ma sognare si deve. E’ sano. Coi piedi per terra sì, ma sognare fa bene…Saputo va di fretta? I cicli non sono mai nati in 4 mesi: vogliamo quel che vuole lui. Qui c’è grande entusiasmo e materia per fare bene. Intanto partiamo come si deve in Coppa Italia: lì non si deve sbagliare. Il Bologna di oggi è un po’ più forte dell’Atalanta in cui arrivai. E più giovane. Poi si vedrà…»»