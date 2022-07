Radu sull’errore in Bologna-Inter: «Fu un momento molto difficile. Handanovic mi aiutò a rialzarmi»

Alla Gazzetta: «Samir è il mio modello a livello professionale e mentale: è il migliore. Alla Cremonese costruiamo dal basso, ma senza esagerare».

La Gazzetta dello Sport intervista Radu, ex portiere dell’Inter, oggi in prestito alla Cremonese. Ricorda il liscio sulla palla su retropassaggio di Perisic, in Bologna-Inter del 27 aprile 2022, un errore che costò parecchio all’Inter in corsa per lo scudetto. Sansone fece gol e i rossoblù vinsero 2-1.

«Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir. Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori».

Alvini le chiede di costruire dal basso?

«Sì, ma senza esagerare, quando si può fare. Se non c’è la soluzione, devo cercare le punte».

Il suo modello di portiere e il suo idolo?

«Da piccolo mi piaceva De Gea. Ma ora che ho 25 anni cerco di seguire un mio stile. Come modello, invece, Handanovic a livello professionale e mentale: è il migliore».