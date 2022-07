Mike Tyson: «Sento che morirò presto. Quando hai molti soldi credi di essere invincibile, ma non è così»

Mike Tyson sente avvicinarsi il momento della morte. Lo ha dichiarato al suo podcast Hotboxin with Mike Tyson, parlando con l’ospite della puntata, Sean McFarland, medico specializzato in problemi di dipendenza e trauma. Ha detto che sente che il suo tempo sta per finire.

Ha parlato anche del denaro e dei problemi che provoca.

«Quando hai molti soldi non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un’incidente. I soldi non possono proteggerti da tutto questo. Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?».