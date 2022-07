Libero: se l’Atalanta vale 500 milioni, perché il Napoli non può valere un miliardo di euro?

Il quotidiano Libero dedica mezza pagina all’estate del Napoli e si sofferma sulla questione vendita del club e sul prezzo stabilito da De Laurentiis.

Nessuno si è mai avvicinato al miliardo chiesto da De Laurentiis per cedere il club (l’ultima offerta pare fosse di circa 650 milioni). Una valutazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che è motivata da operazioni che hanno riguardato altre società di serie A. Il Milan, dopotutto, è stato valutato addirittura 1,3 miliardi nell’affare di poche settimane fa tra i fondi americani Elliott e Red-Bird, la Roma circa 600 milioni nel 2020 (quando venne acquistata dai Friedkin), mentre un club decisamente più piccolo del Napoli come l’Atalanta, è stato valutato mezzo miliardo.

Il Napoli, tra l’altro, può contare su un’eccellente situazione finanziaria, è alla tredicesima stagione consecutiva in competizioni europee (e quest’anno torna in Champions dopo due anni di purgatorio in E-League) e il valore della rosa resta di tutto rispetto.