La nuova Italia passa per Trigoria: la Roma ha un ruolo fondamentale nel ciclo post-Macedonia

Roma e Sassuolo continuano a lavorare per il trasferimento di Frattesi nella Capitale. Lo scrive anche l’edizione odierna del Messaggero, che pone l’accento su un tema in particolare: i giallorossi – nonostante un tecnico portoghese e una proprietà statunitense – ha «un’anima profondamente italiana», azzurra.

Tra le big in serie A, Mourinho è il tecnico che può annoverare più calciatori che ricopriranno per la nazionale un ruolo fondamentale nel nuovo ciclo partito dopo la débâcle contro la Macedonia. A partire da capitan Pellegrini, passando per Cristante e il rientrante Spinazzola (per i quali si stanno discutendo i rinnovi che scadono nel 2024), senza dimenticare l’omonimo Mancini (in lizza per il post-Chiellini) e Zaniolo.

E questo senza contare che Ibanez sta completando le pratiche per il passaporto italiano e senza menzionare El Shaarawy e Zalewski che ha scelto la nazionale polacca ma è nato a Tivoli. La Juve in Nazionale ne porta tre o quattro (Bonucci, Chiesa, Locatelli), così come il Milan (Tonali e Calabria, poi forse Florenzi). La Lazio ha Acerbi in uscita, il Napoli, uscito Insigne, ha solo Meret, Di Lorenzo e Politano nel giro.