La madre di Kyrgios: «È stato Andy Murray a salvare la vita di mio figlio»

A ‘Sydney Morning. Araldo’: «L’ex manager di Nick mi disse che Murray era preoccupato per lui perché vedeva tracce di autolesionismo».

In un’intervista a Wide World of Sports, Nick Kyrgios ha rivelato di aver attraversato un periodo in cui alcol e droghe gli hanno creato molti problemi, a livello familiare, personale e sportivo.

«Ho abusato di molto alcol e droghe e la cosa è andata fuori controllo. Ora non bevo quasi, ho bevuto solo un bicchiere di vino a cena. Ho dovuto ricostruire il mio rapporto con la mia famiglia e adottare abitudini più sane come stare a dieta, dormire bene, cercare di allenarmi un po’ di più».

L’australiano ha raccontato che la sua famiglia non era a conoscenza dei suoi disturbi. Voleva affrontare i problemi da solo.

«Ho respinto tutti quelli che mi volevano bene. Cercavo di gestire e affrontare i miei problemi personali da solo».

Ad allertare la sua famiglia e il suo entourage è stato Andy Murray. Lo racconta la madre Norlaila, in ‘Sydney Morning. Araldo’.

«John Morris, l’ex manager di mio figlio, mi ha detto che Andy Murray era preoccupato per Nick perché vedeva in lui tracce di autolesionismo».

La donna ha detto di essere ancora preoccupata per le condizioni del figlio, poiché non può stargli vicino per problemi di salute.

«E’ stato duro affrontare le critiche e cercare di proteggerlo, ma non posso proprio proteggerlo».