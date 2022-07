La Juventus è favorita per Acerbi, le quote delle agenzie di betting

I bianconeri potrebbero sostituire De Ligt (destinato al Bayern) con il difensore che ha rotto con la Lazio anche per problemi ambientali

Potrebbe essere Acerbi il sostituto di De Ligt alla Juventus. È quel che presumono le agenzia di betting che danno le quote sul futuro del difensore centrale che ha rotto con la Lazio anche per problemi ambientali (rottura con gli ultras, in Italia funziona così).

Come riporta Agipronews le agenzie di betting vedono in testa la Juventus: un suo passaggio in bianconero vale 3 volte la posta su Sisal, leggermente avanti nei confronti di un ritorno al Milan, dopo un’esperienza non positiva nel 2012-13, offerto a 3,50. Più dietro l’Inter di Simone Inzaghi, che riabbraccerebbe volentieri il difensore già allenato alla Lazio, che però è a 4,50 stessa quota del Napoli altra formazione a caccia di difensori centrali ma che sembra stia per chiudere per Ostigard.