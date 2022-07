La denuncia della Superlega: «Ceferin ci ha ostacolati in una collaborazione negli Stati Uniti»

Al processo in Lussemburgo emerge un messaggio di minacce del presidente Uefa ad un imprenditore nordamericano che voleva collaborare con la Superlega

Lunedì scorso, 11 luglio, è iniziato in Lussemburgo il processo per stabilire se Uefa e Fifa possano legittimamente porre il veto all’organizzazione di competizioni come la Superlega.

As pubblica un video di un momento dell’udienza in cui uno dei legali della Superlega, Luis Alonso Diaz, denuncia le minacce di Ceferin a un fornitore nordamericano che voleva organizzare un torneo estivo con i club che promuovono la nuova competizione continentale. Nel filmato l’avvocato legge addirittura un messaggio del presidente Uefa all’uomo d’affari. E’ chiara la pressione esercitata da Ceferin per impedire che il fornitore collabori con la Superlega.

La sentenza definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea arriverà nel 2023.