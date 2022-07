Kessie: «Mi chiamano il Presidente perché al Milan parcheggiai la macchina al posto di Scaroni»

In conferenza stampa: «Non si può dire di no al Barcellona, lavorerò per dare la versione migliore di me. La titolarità si guadagna lavorando»

Oggi il Barcellona ha presentato alla stampa, in conferenza, Franck Kessié, appena arrivato dal Milan. Il giocatore si è mostrato molto entusiasta della nuova avventura.

“Lavorerò per dare la versione migliore di me. Ho raggiunto un posto importante e voglio davvero mostrare quello che posso fare per contribuire. La posizione in campo non conta, è l’allenatore che la deve decidere. La titolarità si guadagna in campo, lavorando, non fuori. Devo conquistare la fiducia dei miei compagni di squadra e del mio allenatore. Quando un allenatore come Xavi ti chiama significa che stai facendo bene il tuo lavoro. Mi ha sottolineato l’importanza che avrei avuto nel suo progetto. Non si può dire di no al Barcellona”.