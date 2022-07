Ivanisevic: «Non capisco perché quando si getta la racchetta a terra tutti fischiano, è l’unica cosa che puoi buttare» 

A El Pais: «A volte sono stato autodistruttivo, gli altri aspettavano che scoppiassi per vincere. I giovani dovrebbero combattere di più, avere fame»

Su El Pais un’intervista a Goran Ivanisevic, coach di Nole Djokovic. Ex giocatore croato, vinse Wimbledon nel 2001. Ricorda il passato. Da bambino voleva fare lo spazzino.

«Quando ero piccolo, ammiravo le persone che spazzavano le strade e tenevano pulite le nostre città, ma non era facile lavorare dalle quattro del mattino alle tre del pomeriggio. Poi ho cambiato idea. Volevo prendere una racchetta ed essere un buon giocatore di tennis. E l’ho fatto».

In passato ha detto che quando giocava c’erano tre Goran: il buono, il cattivo e il pazzo.

«Se potessi tornare indietro, probabilmente cambierei molte cose della mia vita e della mia carriera, ma è ciò che la gente amava di me: non sapevano mai cosa aspettarsi quando ero in pista. Inoltre non sapevo se Goran avrebbe mostrato troppe idee o se avrebbe combattuto con se stesso».

In qualche modo, è stato autodistruttivo?

«A volte, sì. E queste sono cose che non puoi fare. A volte ho lasciato le partite mentalmente, quel Goran di cui stavamo parlando mi è entrato in testa e devi essere concentrato per competere. A volte mi ha fatto male, perché non è che l’altra persona ha vinto: sono stato io a perdere. Gli altri aspettavano pazientemente per vedere se la pentola stava scoppiando: aspettavano e io ho finito per fare quello che volevano».

Ti mancano giocatori come te o McEnroe, con una forte personalità?

«Mi mancano. Oggi si vede che ogni volta che qualcuno getta la racchetta a terra tutti fischiano, che è qualcosa che non capisco. L’unica cosa che puoi buttare a terra durante la partita è la racchetta. Mi piacerebbe vedere più emozioni, più lotte».

In questo senso, Nadal o Federer sono l’antitesi.

«Sì, ma vogliono vincere, combattono. Rafa è come un toro, devi ucciderlo almeno 10 volte. È educato, tutti sono educati, ma in pista non c’è educazione, vogliono solo batterti. È così che sono i grandi campioni: vogliono batterti. Poi si può essere amici, ma non ci sono amici in pista».

Il tennis è cambiato. Parla dei giovani.

«Danno loro tutto. Ai miei tempi dovevamo lottare per tutto. Oggi un ragazzo di 12 anni ottiene un contratto. Quando ho firmato il mio primo contratto avevo 17 anni. Era già buono. Gli viene dato tutto troppo velocemente, troppo facilmente, e pensano di essere i migliori. Non sarai un buon giocatore perché ti fanno un contratto: devi soffrire, esercitarti, perdere, vincere… Invece loro pensano solo a se stessi. Hanno bisogno della voglia di vincere. Mi manca vedere desiderio di combattere».

Chi è stato l’avversario più duro che hai affrontato?

«Pete Sampras è stato il mio peggior incubo».