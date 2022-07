Il Psg vuole andare in tournée con tre nuovi acquisti: Skriniar, Scamacca ed Ekitike

Lo scrive l’Equipe. Per il difensore dell’Inter si può chiudere a 65 milioni di euro. Su Scamacca c’è anche il West Ham: distanza di 10 milioni col Sassuolo

L’Equipe non ha dubbi: il Psg intende andare in tournée in Giapopne con tre nuovi acquisti: Skriniar, Scamacca ed Ekitike. Tre acquisti che permetterebbero alla rosa di «assomigliare il più possibile a quella che inizierà la stagione» all’inizio di agosto.

Skriniar: l’affare può concludersi molto rapidamente. Il difensore slovacco ieri non ha partecipato all’amichevole dell’Inter col Lugano. Dopo le schermaglie sulla richiesta iniziale dei nerazzurri – circa 80 milioni -l’accordo potrebbe essere trovato su una cifra vicina ai 60 milioni di euro più bonus. Il Psg monitora anche Ekitike, attaccante del Reims, e Renato Sanches, il centrocampista della nazionale portoghese nel mirino del Milan, e continua a corteggiare Scamacca, su cui c’è anche un forte interessamento del West Ham: per l’attaccante del Sassuolo il Psg non va oltre i 40 milioni di euro, Carnevali ne chiede 10 in più.