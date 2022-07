Il coach di Musetti: «Questa settimana sembrava un 45enne, c’è stato uno scatto mentale»

L’allenatore di Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, ha rilasciato due interviste, una al Corriere dello Sport ed una a La Repubblica. Parla soprattutto della tenuta mentale del tennista italiano. La sua mentalità è cambiata, è cresciuto, tanto da arrivare a battere Alcaraz.

Già a Bratislava, nel preliminare di Davis contro la Slovacchia a marzo, dove Musetti regalò all’Italia il punto decisivo si erano visti dei progressi dal punto di vista mentale.

«Pensavamo che la Davis potesse essere la svolta perché fece una prova di maturità incredibile e invece in America non ha giocato benissimo, per di più era stato anche poco bene. Io spero che questa settimana abbia imparato qualcosa in più per riuscire a esprimersi sempre al suo livello. Però ha vent’anni, non bisogna avere fretta, lui lo sa, deve divertirsi un po’ di più, è una cosa che gli dico e che può aiutarlo tanto e che ultimamente non gli riusciva più, neanche in allenamento. Godeva poco nel giocare».