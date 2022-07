Il Barcellona parte per il Tour negli Usa senza Xavi: visto negato perché ha giocato in Iran

Lo riferisce As. L’Iran è considerato nemico degli Usa, ecco il motivo del blocco. Il tecnico potrà aggregarsi alla squadra lunedì, a formalità risolte

Il Barcellona è partito per il tour in Usa, ma sull’aereo non è salito l’allenatore, Xavi. Il tecnico blaugrana è stato bloccato – riferisce il club in una nota – per motivi amministrativi legati al passaporto. As spiega l’accaduto. A monte dello stop c’è il fatto che Xavi è stato in Iran tre volte negli ultimi cinque anni. E l’Iran è considerato un Paese nemico degli Stati Uniti.

“In AS abbiamo potuto indagare un po’ di più sui motivi di questa battuta d’arresto che ha lasciato Xavi a terra. Il problema citato dalle autorità statunitensi per revocare il suo visto è che è stato in Iran tre volte negli ultimi cinque anni quando ha giocato per il Qatar Al Sadd nelle qualificazioni alla Champions League asiatica. La sua ultima partita, infatti, con la maglia di Al Sadd è stata giocata a Teheran contro il Persepolis nel maggio 2019. Va ricordato che l’Iran è uno dei Paesi considerati nemici degli Stati Uniti, quindi qualsiasi visita a una nazione inclusa in questo catalogo richiede una documentazione speciale che ne dimostri le ragioni. Questa documentazione non è arrivata in tempo e le autorità americane hanno già annunciato questo venerdì che Xavi non avrebbe potuto viaggiare sabato”.

Xavi potrà aggregarsi alla squadra solo lunedì, quando l’Ambasciata degli Stati Uniti provvederà a rilasciare il visto necessario per l’ingresso nel Paese. Intanto, ad allenare la squadra saranno i suoi vice, Sergio Alegre e Óscar Hernández.