Gazzetta: su quel che resta di Icardi svolazza il “Condor” Galliani

Attenzione, scrive la Gazzetta dello Sport, se si pensa che la sconfitta elettorale, incassata da Silvio Berlusconi a Monza, lo abbia in qualche modo demotivato per quel che riguarda il Monza, dovrà ricredersi

Berlusconi non ha ascoltato la voce del rancore e, incassata la delusione per la bocciatura subita da Monza città, ha conferito pieni poteri economici ad Adriano Galliani per comporre un Monza di livello, che in Serie A non sia di passaggio né faccia la comparsa un filo sopra la zona retrocessione. Berlusconi ne ha facoltà. Con un patrimonio personale di 7,6 miliardi di dollari si è piazzato al sesto posto della classifica degli uomini più ricchi d’Italia nel 2021. Rimane uno dei pochi italiani che possano competere nel nuovo calcio globale, tra fondi più o meno solidi, sceicchi ed emiri, multinazionali varie.

Il Monza che vedremo in campo quest’anno dunque, non lotterà per salvarsi, ma per competere con le grandi del campionato. Proprio per questo le operazioni già concluse da Galliani non appaiono sufficienti e ci sono, secondo la Gazzetta, alcuni indizi che farebbero pensare a Icardi. Tutto parte da una foto postata dal campione, una foto di San Siro “Quante emozioni qui, momenti indimenticabili”.

su quel che resta di Icardi svolazza il “Condor” Galliani. Sospetto fondato e confermato da Pier Silvio Berlusconi: “Sarebbe una grande opportunità avere Icardi al Monza – ha detto l’altro giorno il secondogenito del Cavaliere, durante la presentazione dei palinsesti delle reti Mediaset – e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l’Inter. Magari… Non mi fate però andare oltre, ho fiducia in Galliani”. Il “Condor” aveva già smentito e confermato le voci sull’Icardi gate. E no, non è una contraddizione. Il calciomercato è tutto un dire e non dire, frenare e accelerare. “Ho detto che Icardi per noi è fuori portata economicamente – le parole di Galliani -, non che sia impossibile”. Traduzione: ci stiamo provando e lavorando.