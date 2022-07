Gazzetta: Spalletti è preoccupato, c’è poco tempo per rifondare il Napoli stravolto dal mercato

Le voci su Koulibaly non lo rassicurano, sono andati via cinque giocatori in scadenza e ci sono gli scontenti da vendere, ma il mercato non decolla

Mancano pochi giorni alla partenza del Napoli per il ritiro estivo a Dimaro e la squadra ancora non è completa. La Gazzetta dello Sport scrive di una certa preoccupazione di Luciano Spalletti, che rischia di dover rifondare tutto l’attacco con poco tempo a disposizione.

“Il tecnico, abbronzato e voglioso di riprendere il lavoro, in questo momento cerca però di non andare in ansia per le voci di mercato che diventano sempre più pressanti su Kalidou Koulibaly”.

“Domani si parte per il ritiro in Trentino, a Dimaro-Folgarida, e nella valigia ci sono tanti dubbi su una squadra che rischia di uscire rivoluzionata dal mercato e il tempo per amalgamarla e renderla competitiva è davvero poco, se si calcola che fra 40 giorni il Napoli sarà in campo per la prima di campionato a Verona. Il Napoli ha lasciato andare via a scadenza contrattuale cinque giocatori e ora c’è la lista degli scontenti, da cercare di vendere. Ma il mercato stenta a decollare, oggi le migliori offerte sono quelle che ha Petagna, mentre Politano e Demme, oltre a Fabian Ruiz, ancora non hanno trovato soluzioni convincenti: per loro e soprattutto per la società che non vuol svendere nessuno. Al tempo stesso per gli equilibri economici De Laurentiis ha detto chiaramente che solo dopo aver venduto acquisterà. E questo complica anche il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli”.