Gazzetta: Perso Bremer, Inzaghi non accetterebbe la partenza di Skriniar

Il tecnico fa muro sullo slovacco e su Dumfries. La dirigenza può rimandare gli eventuali addii alla fine del prossimo campionato

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita dell’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi fa muro. Sulla Rosea si legge che aveva dato il benestare all’operazione Bremer da tempo, e che non è un mistero. Ma ora che il brasiliano è sfumato, non accetterebbe più la partenza di Skriniar. Il punto non è solo lo slovacco.

Il discorso del tecnico va allargato anche a Dumfries. E c’è una precisa ragione tecnica da considerare. Sugli esterni è già andato via Perisic, una perdita dolorosa che il tecnico avrebbe evitato volentieri: per la permanenza del croato il tecnico si era anche speso personalmente. Cambiare entrambe le fasce nella stessa sessione, vorrebbe dire fare un salto nel vuoto, giocare d’azzardo in un ruolo che da sempre il tecnico considerale centrale per il suo gioco. Dunque, chiudete la porta anche per l’olandese, un calciatore del quale il tecnico va particolarmente orgoglioso per il processo di crescita lungo la scorsa stagione, fino a diventare un giocatore fondamentale nella sua prima Inter.

Certo Inzaghi sa della situazione economica del club che allena. Però, arrivati a fine luglio, per Skriniar e Dumfries non si tratta. Almeno per lui. La dirigenza può rimandare gli eventuali addii alla fine del prossimo campionato. È un rischio, che però può tradursi in vantaggio sportivo.