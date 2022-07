Federer torna a Wimbledon per i 100 anni del Centrale: «Spero di giocare qui almeno un’altra volta»

Lo svizzero partecipa alla celebrazione con il padre e l’allenatore. Questo è il primo Wimbledon senza di lui dal 1997

A Wimbledon si festeggia il centenario del campo centrale e si rivede Roger Federer. Lo svizzero, accompagnato dal padre Robert e dal suo allenatore, Severin Luthi, ha passeggiato nelle strutture dell’All England Club, dirigendosi verso il luogo della cerimonia, prima dell’incontro della giornata tra la britannica Heather Watson e la tedesca Jule Niemeier.

Questo è il primo Wimbledon senza la presenza di Federer dal 1997. Nel 1998 è venuto al Grand Slam di Londra per la prima volta, per giocare il torneo junior, che ha anche vinto. Nel 1999 ha iniziato a competere nel main draw, fino al 2021, quando è arrivata la sua prima grande vittoria, con la sconfitta di Pete Sampras nelle fasi a eliminazione diretta. Oggi è il 21° anniversario del giorno in cui Federer ha cambiato le sorti del tennis mondiale.

Lo svizzero ha sollevato il suo primo titolo qui nel 2003, vincendo cinque di fila fino al 2008, cosa che ha fatto solo lo svedese Bjorn Borg da quando esiste l’Open. Oltre ad aver giocato alcune delle migliori partite della storia, come la finale persa nel 2008 contro Rafael Nadal, Federer ha vinto otto volte qui. La sua ultima partita a Wimbledon è stata nel 2021, quando ha perso nei quarti di finale contro il polacco Hubert Hurkacz. Reduce da due operazioni al ginocchio, Federer ha dichiarato che spera di tornare a giocare nel circuito.

“Sono stato molto fortunato ad essere in grado di giocare tante partite su questo campo. E’ bello essere qui con tutti questi campioni. Ricordo l’emozione di venire qui ad affrontare Pete Sampras nel 2001. Spero di poter tornare almeno un’altra volta”.