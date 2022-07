Federer fuori classifica: non compare più nei ranking dell’Atp

Ha perso anche i suoi ultimi punti, quelli di Wimbledon 2019: non succedeva dal 1997, quando aveva 16 anni

Nel giorno in cui viene ufficializzata la spaccatura ormai netta tra la realtà del campo e la logica delle classifiche di Atp e Wta, con il vincitore di Wimbledon bloccato al numero 7 del mondo mentre una russa naturalizzata kazaka vince il titolo femminile nell’anno della squalifica dei suoi ex-connazionali, succede anche un’altra cosa a sua modo storica: per la prima volta dal 21 settembre 1997 Roger Federer non compare più nel ranking Atp. Nel 1997 Federer aveva 16 anni.

Allo svizzero sono scaduti gli ultimi punti che aveva, quelli della finale di Wimbledon 2019, e dopo circa 25 anni esce dalla graduatoria.

Federer non ha ancora lasciato il tennis. Dovrebbe tornare in campo per il finale di stagione tra Laver Cup e Atp di Basilea.