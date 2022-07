El Mundo: “Il gioco di Sinner non è di quelli che infiammano il pubblico, ma ha dominato Alcaraz”

I giornali spagnoli analizzano la sconfitta di Alcaraz contro Jannik Sinner in quattro set sul centrale di Wimbledon. El Mundo scrive:

Dominare o essere dominati. Questo è il dilemma sull’erba per Carlos Alcaraz, che è caduto negli ottavi di Wimbledon sotto i colpi dell’italiano Jannik Sinner. Per gran parte del match lo spagnolo non è stato in grado di giocare il suo tennis contro il ritmo implacabile imposto da fondo del campo dal 20enne dai capelli rossi, numero 13 del ranking e con una carriera promettente davanti.

Le grida di “Forza Carlitos!”hanno presto fatto spazio in tribuna al “Forza, Jannik!”. Il gioco del tennista altoatesino non è di quelli che fanno alzare il pubblico dai propri posti, ma il suo senso dell’anticipo ha prevalso fin dall’inizio e relegato lo spagnolo nella categoria dei dominati per gran parte del match, incapace di convertire anche una palla break.

Con incredibile facilità, supportato dalla flemma con cui affronta il gioco e quella mobilità laterale con le sue lunghe gambe da sciatore, Sinner non ha permesso allo spagnolo di trovare la propria posizione in campo. Il primo set è stato devastante (6-1). La frustrazione di Alcaraz era evidente a inizio secondo set che è iniziato con un doppio fallo e un break subito al primo game.