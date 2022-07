Dybala, record di maglie vendute in un giorno, numeri simili a quelli dell’arrivo di Ronaldo alla Juve

A Roma è Dybalamania, anzi, più che di mania si può parlare di ossessione, scrive il Corriere dello Sport, che racconta che la maglia numero 21 del nuovo acquisto dei Friedkin è andata a ruba nel primo giorno di vendita. Ha toccato numeri simili a quelli di Ronaldo alla Juventus. File ai Roma Store, migliaia di magliette vendute.

“Le maglie (110 euro per la base, 130 per la Elite, compresa la personalizzazione) sono andate a ruba come mai negli ultimi anni, tutti gli store – chi prima, chi un po’ più tardi – hanno terminato le lettere e i numeri per stampare la maglia dell’argentino”.

“A fine giornata il dato arrivato alla Roma è stato incredibile, clamoroso e senza precedenti: la prima giornata di vendite della maglia di Dybala ha toccato il livello delle maglie vendute in Italia dalla Juventus nel primo giorno di Cristiano Ronaldo”.

“Chiaramente il record di maglie vendute nella storia della Roma resterà a Totti, per oltre vent’anni il più richiesto, ma con Dybala è stato toccato il record di maglie vendute in una sola giornata”.