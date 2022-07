Djokovic, Nadal, Federer e Murray: in Lever Cup ecco il “dream team” capitanato da Borg

I Big 4 riuniti per la competizione in programma dal 23 al 25 settembre all’O2 Arena di Londra: biglietti polverizzati in prevendita

Mancava il sì ufficiale di Novak Djokovic. Ma come faceva a tirarsi indietro davanti all’opportunità di giocare assieme, nella stessa squadra, con Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. Capitanati da Bjorn Borg. Il Team Europe si presenta in modalità “dream team” alla Lever Cup in programma dal 23 al 25 settembre all’O2 Arena di Londra.

I “big 4” giocheranno tutti assieme la quinta edizione della competizione a squadre. Un evento epocale, a chiusura di più venti anni di tennis dominato dai quattro miti. Ovvio il sold-out in prevendita.

“Sono davvero entusiasta di unirmi nuovamente al Team Europe per la Laver Cup – ha detto Djokovic – È l’unica competizione in cui puoi giocare in un ambiente di squadra, con ragazzi contro cui normalmente gareggi. Unirmi a Rafa, Roger e Andy – tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi – sarà un momento davvero unico per la storia del nostro sport”.

Anche Borg è entusiasta: “Non credo che avrei potuto immaginare di avere queste quattro icone dello sport in una squadra. So che loro, come me, apprezzano il significato di questo momento e saranno davvero all’altezza. Ogni anno il nostro obiettivo è vincere. Con Rafa, Roger, Andy e Novak nel team, avremo le nostre possibilità”.