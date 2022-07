Diciotto anni e un braccio solo: Hansel Emmanuel vuole fare la storia del basket Ncaa (VIDEO)

Giocherà la prossima stagione nel difficilissimo campionato di college americano, con la Northwestern University. Le sue imprese con un braccio solo sono virali

Hansel Emmanuel ha 18 anni, è alto 1,96 e ha un braccio solo. E giocherà la prossima stagione nella NCAA, con la Northwestern University. La lega universitaria americana non è un campionato minore: per livello tecnico equivale alle migliori leghe europee.

Emmanuel ha perso il braccio sinistro quando aveva appena sei anni, quando un muro di cemento gli è caduto addosso mentre stava cercando di scalarlo con un amico: restò schiacciato sotto il muro per più di due ore e la pressione del peso gli distrusse i tendini del braccio, glielo dovettero amputare. Già amava il basket, passione che ha ereditato dal padre professionista nel suo Paese. Ma il basket è stato cancellato da quel trauma: “Non volevo fare niente. Non potevo allacciarmi i lacci delle scarpe, non potevo bere un bicchiere d’acqua”, ha ricordato Emmanuel anni dopo.

Ma appena ha iniziato a padroneggiare il suo corpo e controllare il suo equilibrio senza l’arto mancante, ecco l’ossessione: ore e ore in campo a palleggiare e ad esercitarsi nei tiri a canestro con una sola mano. Con un solo obiettivo: diventare un professionista, pur senza un braccio.

La sua progressione è stata impressionante, è arrivato a competere faccia a faccia con i migliori giovani delle scuole superiori. E le sue spettacolari schiacciate sono presto diventate virali rimbalzando sui grandi media negli Stati Uniti.

Moises Michell, coach alla Life Christian Academy in Florida, lo ha reclutato nel 2020: aveva 16 anni, era già alto 1,93. Ha vinto il Central Florida Christian Academy State Championship guidando la sua squadra con 26 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di media. E – di nuovo – un braccio solo.

Le sue imprese non sono passate inosservate. Kyrie Irving è andato a vederlo giocare una partita. Shaquille O’Neal ha dichiarato pubblicamente la sua ammirazione: “Vorrei che la gente capisse quanto è diverso Hansel Emmanuel. Ha battuto alcuni dei migliori giocatori delle scuole superiori con un braccio solo”.

Il domenicano sogna di essere il primo giocatore a giocare in NBA con un solo braccio. E’ il quarto giocatore con un braccio solo a giocare nella college league: prima di lui Kevin Laue, un pivot di 2,10 metri, Grant Dykstra, che ha segnato una media di 17 punti e 5,5 rimbalzi in NCAA, e Zach Hodskins, un giocatore dell’Università della Florida.