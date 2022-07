CorSport: sondaggio del Napoli per Lo Celso, la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni

Tutto ruota attorno alla trattativa con il West Ham per Zielinski. Il primo obiettivo resta Barak, ma Giuntoli ha raccolto info sul giocatore del Tottenham

Il Napoli non si ferma a Kim, sul mercato. Ora c’è da lavorare ancora per un centravanti, un centrocampista e un portiere. Per quanto riguarda l’attacco si attende ancora che il Monza sblocchi Petagna per chiudere con Simeone. A centrocampo, tutto ruota attorno a Zielinski ed alla trattativa con il West Ham, scrive il Corriere dello Sport.

“Per quel che riguarda il centrocampo, tutto gira intorno alla trattativa con il West Ham per Zielinski: nell’attesa, fermo restando l’interesse per Barak del Verona, il ds Giuntoli ha raccolto info per l’argentino Giovanni Lo Celso del Tottenham, già nel mirino della Fiorentina”.

Un sondaggio, insomma. Lo Celso ha 26 anni.

“La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni”.