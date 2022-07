Dall’Inghilterra: il Napoli vuole Lo Celso (se parte Zielinski)

Dall’Inghilterra (il Daily Mirror) scrivono che il Napoli è su Giovanni Lo Celso trequartista argentino di proprietà del Tottenham ma da tempo in rotta col club. Non rientra nei piani di Conte e ha giocato gli ultimi sei mesi al Villarreal. È un mancino moto forte tecnicamente, dotato di grande tecnica, tiro. È molto veloce. E titolare nella Nazionale argentina dove fin qui ha totalizzato 39 presenze e segnato due gol. Ha giocato con Albiol al Villarreal.

Bisogna comunque aspettare la fine della trattativa tra il West Ham e Zielinski.

