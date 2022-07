CorSport: Napoli-Perugia, si temono scontri tra tifoserie. Allertata la Digos

A Dimaro sono attesi un centinaio di tifosi del Perugia, che hanno antiche rivalità con quelli del Napoli. La Questura di Trento ha attivato i radar

Oggi alle 18 il Napoli giocherà la sua seconda amichevole a Dimaro, contro il Perugia. La squadra, che milita in Serie B, sarà un avversario più attendibile dell’Anaune, scrive il Corriere dello Sport, che al contempo lancia l’allarme per il pericolo di scontri tra le tifoserie. A Dimaro sono infatti attesi un centinaio di tifosi avversari, che non hanno buoni rapporti con quelli del Napoli. Sono state allertate le forze di polizia e anche da Napoli arriveranno alcuni uomini della Digos.

