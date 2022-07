Napoli-Anaune 10-0. Show di Kvaratskhelia (assist, gol, cucchiai). In rete anche Osimhen

Il georgiano in evidenza nella prima amichevole della stagione. Bene anche Anguissa, Politano ci tiene a segnare (due gol), in rete anche Ambrosino

Piacere Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano grande protagonista nella prima amichevole stagione del Napoli 22-23. Napoli-Anaune (squadra di Eccellenza) 10-0. Ovviamente è stata una sgambata contro avversari modesti, a un mese dalla prima partita vera: a Verona il 15 agosto per la prima giornata di campionato.

Il georgiano è stato il mattatore nei 45 minuti che ha giocato. Si è posizionato sulla sinistra laddove negli ultimi nove anni avevamo visto sempre Insigne. E quello di Kvara è stato uno show. Serpentine, dribbling, sempre finalizzati a creare superiorità numerica e a mandare i compagni in gol. Il primo tempo è finito 4-0 e lui ha firmato una doppietta, un assist e ha servito in area una scucchiaiata da urlo per Zielinski. L’altro protagonista è stato Anguissa subito padrone del centrocampo. Il camerunese ha segnato un gol e ha servito in profondità Kvara che di sinistro ha superato in pallonetto il portiere in uscita. Il georgiano è stato una delizia. Il gol dell’1-0, il primo della stagione, è stato firmato da Rrahmani, ovviamente su assist di Kvara che se n’è andato sul fondo come uno slalomista provetto.

Nella ripresa, spazio a tutti e altri cinque gol. Doppietta di Politano che ha cercato i gol con insistenza. Reti di Zerbin, Osimhen e autorete di Fellin.

Ambrosino prima ha sbagliato il rigore dopo aver chiesto a Osimhen di calciarlo e poi ha segnato su azione il gol del 10-0

Note a margine: Petagna in evidente sovrappeso e Lozano con qualche problema di mira sotto porta.

Difficile, se non impossibile, fare un commento tecnico. Ovviamente il Napoli ha confermato di essere una squadra che ha elementi importanti. Basta scorrere la formazione e la panchina per rendersene conto. Domenica prossima la seconda amichevole.

Spalletti ha schierato nel primo tempo: Meret: Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.