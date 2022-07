Ceccon: «Il nonnismo in Nazionale? Ho sofferto, per fortuna appartiene al passato»

Il Giornale intervista Thomas Ceccon medaglia d’oro sui 100 dorso agli ultimi Mondiali (nonché primatista mondiale), oro anche nella 4×100 misti. In un’intervista a Repubblica suo padre ha denunciato episodi di nonnismo nella Nazionale di nuoto, episodi di cui Ceccon fu vittima insieme con Burdisso.

Il nonnismo subito in Nazionale è una pagina archiviata?

«Ora non c’è più nulla di tutto questo, vedo un gruppo coeso e senza competizione interna nonostante siamo tutti ragazzi forti. Ho sofferto, ho fatto ancora più fatica a integrarmi e per fortuna appartiene ormai al passato».

Perché era stato preso di mira?

«Forse perché ero l’ultimo arrivato e anche molto giovane. Avevo 16 anni, qualcuno ne aveva almeno 15 di più. Non sono riuscito a inserirmi in quel gruppo e di certo non ho pensato di essere accomodante solo per fare un piacere a qualcuno».