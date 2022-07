Caso Ronaldo, parla ten Hag: «Ho sentito Cristiano prima che manifestasse i suoi problemi personali»

In conferenza, come prevedibile, l’argomento principale è il portoghese. «Abbiamo programmato la stagione contando su di lui. Non vedo l’ora di lavorarci insieme»

L’allenatore del Manchester United ten Hag è intervenuto in conferenza stampa. Argomento principale, com’era prevedibile che fosse, è stato Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese – è oramai un fatto notorio – ha manifestato ai Red Devils la volontà di provare una nuova esperienza, spinto dalla volontà di giocare la prossima Champions League e infastidito dalla decisione del club inglese di tagliare gli stipendi. Ronaldo non è in tournée con lo United e ha saltato tutti gli allenamenti tenuti in Inghilterra prima della partenza. Ufficialmente, l’assenza è stata motivata da problemi personali e familiari. È facile immaginare che di sotto ci sia il mercato. Ten Hag, in conferenza, ha fatto finta di niente.

Sì, non è con noi. Non è con noi a causa di alcuni problemi personali, tutto qui. Stiamo programmando la stagione contando su Ronaldo.. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Se ci ho parlato? Sì, prima che manifestasse questo problema. Abbiamo fatto una bella chiacchierata.