Callejon riparte dalla Segunda División: giocherà al Granada

Il trentacinquenne esterno destro ex Napoli torna in patria dopo dieci anni in Italia, proprio nella squadra del posto dov’è cresciuto

Alla fine José Maria Callejon torna in Spagna. L’esterno offensivo spagnolo, un simbolo del Napoli dal primo anno di Benitez fino all’estate del 2020, riparte dal Granada, la squadra che eliminò gli azzurri di Gattuso dalla penultima edizione dell’Europa League e che l’anno scorso è retrocessa. Il Granada ha annunciato così l’acquisto del trentacinquenne.

L’attaccante «granadino» José Callejón giocherà per il Granada CF nella prossima stagione. Il calciatore arriva a parametro zero dalla Fiorentina. Si tratta di una calciatore con una vasta esperienza nel calcio professionistico. Conta più di 580 partite tra LaLigaSantander, Serie A, Champions League, Copa del Rey, Coppa Italia ed Europa League. Callejón ha anche nel suo bagaglio di titoli una Liga (2011/2012) e una Supercoppa spagnola (2012/2013) con il Real Madrid. (…) Al Napoli ha fatto 82 gol e 79 assist in 349 partite e ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Nelle ultime due stagioni ha giocato per la Fiorentina, dove ha giocato 55 partite.