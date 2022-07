Allegri: «La Roma è la squadra giusta per Dybala, ha Abraham e Mourinho»

A Dazn: «Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Paulo ha dato tanto alla Juventus, è un giocatore molto tecnico, molto bravo»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn commentando anche l’acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma.

«Faccio a Paulo un grosso in bocca al lupo. Ha dato tanto alla Juventus. E’ un giocatore molto tecnico, molto bravo. La Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo».