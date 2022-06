Valentino Rossi: «Se Marquez non si fosse comportato male, nel 2015 mi sarei giocato il titolo»

L’Equipe intervista Valentino Rossi sulla sua nuova vita senza le moto.

La mia vita è molto più piacevole di quella che immaginavo in quel momento. Onestamente, temevo davvero la mia pensione. Ero triste quando ho preso la decisione dei lasciare (in agosto 2021), e preoccupato durante le gare che seguirono. Ero preoccupato per il mio ultimo Gran Premio… Non immaginavo che sarebbe stata una festa del genere. L’ultimo fine settimana a Valencia è stato eccezionale, pieno di emozioni… Ma in modo positivo, contrariamente a quanto temevo. Ho avuto l’impressione, dicendo stop, di uscire dal mio corpo. A Valencia, improvvisamente ho capito cosa rappresentavo in questo paddock, ma anche per tutti i fan che hanno seguito la mia carriera. Temevo che mi sarebbe mancata la MotoGP. Ma non è stato così. Certo, se fossi ancora in grado di lottare per la vittoria, mi piacerebbe ancora correre. Ma dal momento che questo non è più il caso, non mi manca.

Durante la prima parte della mia carriera, ho dominato. Ho vinto con tutte le moto che ho guidato, ho vinto nove titoli mondiali… A parte il mio primo anno nel 1996, non sono mai finito oltre il secondo posto in campionato. Tutto mi sorrideva. La seconda parte della mia carriera è iniziata al Mugello, nel 2010, quando mi sono rotto una gamba durante le prove del GP d’Italia. Più esattamente due mesi prima, quando mi sono slogato una spalla. Da quel momento in poi, niente è più stato lo stesso. È vero che non ho mai più vinto un Mondiale.

Sono andato alla Ducati ed è stato un disastro. Tutti mi dicevano che era finita. Poi sono tornato alla Yamaha… Ero già vecchio, ho lavorato duramente per arrivarci, e non sono andato lontano. Nel 2015, se Marquez non si fosse comportato male, avrei potuto giocarmi il titolo fino all’ultima gara con Lorenzo. Avevo allora 36 anni. Dopo il 2016, è diventato complicato. Ma la ragione per cui ho continuato ad andare avanti per tutti questi anni è perché sentivo di poter ancora vincere. Questo è anche il motivo per cui ho cambiato il mio capo meccanico… Ho anche vinto una dozzina di Gran Premi. E anche se non ero più campione, mi sono divertito molto.