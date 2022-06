Troppe violenze contro gli arbitri, nei campionati di base scenderanno in campo dotati di telecamerina  

Sul CorSport la decisione dell’Ifab. Una sorta di Arbitro Go-Pro, così da inchiodare con le immagini chi usa violenza sugli arbitri

Ieri l’Ifab ha discusso di sostituzioni, commozioni cerebrali e fuorigioco, ma ha anche affrontato il problema della violenza contro gli arbitri, in campo, in particolare nei campionati di base. Dalla prossima stagione, gli arbitri andranno in campo dotati di una telecamerina per riprendere eventuali episodi del genere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Nei campionati di base (al momento) riservati agli adulti, si cominceranno a provare gli arbitri dotati di telecamerina. Una sorta di Arbitro Go-Pro, così da inchiodare (anche con le immagini) chi usa violenza sugli arbitri. Non una novità, in assoluto, c’era già stato un tentativo qualche anno fa. Ma il fatto che la Fifa lo abbia specificato e sia entrata nel merito ha un peso notevole”.

Il presidente della Fifa, Infantino, che ha presieduto l’incontro al quale erano presenti anche i rappresentanti della FIFA, della FA inglese, irlandese, scozzese, del Galles e dell’IFAB, ha posto l’accento sul problema della

«mancanza di rispetto per gli arbitri e la loro sicurezza», identificati «come problemi globali. “I membri hanno convenuto di stabilire iniziative per affrontare questi problemi, comprese potenziali prove con le telecamere indossate dagli arbitri nel calcio di base per adulti»”.