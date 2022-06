Totti: «La Nazionale deve crescere e fare esperienza»

A Sky Sport 24, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Italia di calcio scesa in campo ieri contro la Germania, in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti con un torneo di padel

Il campione del mondo a Germania 2006 ha spiegato che

“È sempre molto importante avere un mix di giovani e veterani. In questo caso sta tutto nelle mani del ct, che deve gestire il gruppo e far crescere i giovani, facendo capire loro l’importanza di questa maglia. Se non c’è attaccamento alla maglia azzurra allora è meglio che cambino sport. Non c’è niente di più importante, ci deve essere per forza: se fai il calciatore e non pensi alla Nazionale c’è qualcosa che non torna”