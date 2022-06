Sara Gama: «Il professionismo? Abbiamo ottenuto un diritto che avremmo già dovuto avere»

Sara Gama è il primo capitano della Nazionale femminile nell’epoca del professionismo, che inizia il primo luglio. Nazionale che tra pochi giorni debutterà contro la Francia agli Europei. È un passaggio epocale, che la Gama ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

«Un percorso pazzesco, un traguardo fortemente voluto ma per nulla scontato. Venerdì dovremo mettere da parte l’emozione perché giocheremo l’amichevole con la Spagna, ma sarà un giorno storico. Abbiamo ottenuto un diritto che avremmo dovuto già avere, per il quale abbiamo lavorato in campo e fuori. Finalmente saremo riconosciute per quello che facciamo, e sarà un segnale per tutti, quello di dare l’opportunità alle atlete di poter avere benefici che vanno al di là dell’attività sportiva».