Neuer: «Non siamo mai riusciti a vincere contro l’Italia in 90 minuti. Nel 2016 sono serviti i rigori»

Accanto al commissario tecnico Flick, in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Nations League Germania-Italia, anche il portiere della Nazionale tedesca, Manuel Neuer. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ci sono scuse”.