Nazionale Under 19, Zurigo e Atalanta si oppongono alla convocazione di Gnonto e Scalvini

I club hanno rilevato che l’Europeo per categoria si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla Fifa per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali

La Nazionale Under 19 ha diramato la lista dei convocati per le partite che l’attendono dal 18 al 24 giugno per gli Europei di categoria (Romania, Slovacchia e Francia). Sono in tutto 20 e nell’elenco non compaiono l’attaccante del Zurigo, Wilfried Gnonto e il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, entrambi reduci dall’impegno nella Nazionale maggiore in Nations League.