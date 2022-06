Messaggero Veneto: la trattativa per vestire d’azzurro Deulofeu sta diventando un intrigo

Tutto fermo. Ed emergono voci che dicono che l’Udinese ha chiesto al Napoli Gaetano e Zerbin e il Napoli ha risposto chiedendo Simone Pafundi

Il Messaggero Veneto definisce la trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu quasi come “un intrigo”. Per ora è tutto fermo. L’Udinese sembra aver chiesto al Napoli Gaetano e Zerbin, mentre emerge anche una richiesta del Napoli al club veneto. Si tratta di Pafundi, originario di Napoli, classe 2006.

“La giornataccia poi è proseguita nel pomeriggio, quando è arrivata la conferma dello stallo dell’affare Gerard Deulofeu. A darne notizia è stato Albert Botines, l’agente del catalano che ne ha parlato a “Radio Kiss Kiss”. «A oggi non ci sono novità. È tutto fermo, ma nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare la situazione». La trattativa per vestire d’azzurro Deulofeu sta diventando un intrigo e sembra quasi fare da sfondo a nuove voci, come la richiesta di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin da parte dell’Udinese al Napoli, a cui i partenopei hanno risposto con quella di Simone Pafundi. Sì, sul talento classe 2006, di origine napoletana, ora si è messo in fila pure il Napoli”.