Marotta: «Servirà una rosa lunga e numerosa ma l’obiettivo è sempre la sostenibilità»

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1 Sport.

“Sarà un campionato inedito, non abbiamo mai assistito a un campionato così particolare condizionato da 15 partite di Serie A più la Champions entro il 15 novembre. Gli addetti ai lavori e i responsabili della preparazione devono tenere conto di questa situazione, soprattutto in ottica sosta e Mondiale. Serve una panchina lunga per la compressione di impegni, per i tanti infortuni e gli impegni della Nazionale. La rosa deve essere molto numerosa in base però alla sostenibilità finanziaria”.