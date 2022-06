Lo speaker del Milan: «La prima volta la Sud intonò il coro: “Sceeeemo”, non lo dimenticherò mai»

Germano Lanzoni al CorSera: «Una volta non mi accorsi che avevano annullato un gol a Theo Hernandez, gridai: “Cooooon il numero 19…”. Poi ho dovuto scusarmi».

Il Corriere della Sera intervista Germano Lanzoni, attore, comico e docente e speaker del Milan dal 2000. Racconta come vive le partite.

«La prima volta sotto la curva Sud è stata drammatica. Era il 2000. RDS era partner del Milan e noi conduttori avevamo il compito di intrattenere i tifosi con un po’ di musica prima della partita. Fino a quel giorno l’aveva fatto Francesco Pasquali che una domenica, con lo stadio già pieno, ha però deciso di passarmi il microfono. “Vi presento Gegio!”, ha urlato. E dalla curva è partito il coro: “Sceeeemo, Sceeeeemo…”. C’era un tipo inconfondibile per la sua maglia color puffo che dagli spalti mi faceva gesti irripetibili. Mi ha tormentato tutto il pomeriggio. Non l’ho mai dimenticato e mai lo dimenticherò».

Per fortuna il suo rapporto con i tifosi, oggi, è diverso.

«Ed è bellissimo. Mi emozionano ogni volta che leggo le formazioni (lo faccio dal 2002) finisce sempre che mi tremano le mani. E pensare che non sono mai stato un grande appassionato di calcio, non ci ho mai giocato, amavo il basket».

Da dove guarda la partita?

«Dal campo. E capisco poco di quello che succede. Una volta non mi sono nemmeno accorto che avevano annullato un gol a Theo Hernandez e quando ho visto la palla in rete ho cominciato a gridare: “Cooooon il numero 19 ha segnato…”. Poi, subito dopo, ho dovuto scusarmi».

E con i calciatori che rapporto ha?

«Sono ragazzi troppo giovani rispetto a me e sempre super concentrati. Fuori da San Siro non frequento nessuno di loro. Ricordo però con piacere Clarence Seedorf che durante un riscaldamento pre-partita interruppe la corsa per venire a stringermi la mano. Un bel gesto».