Lo show di Baldini a Sky: «A Palermo, se sei sposato e guardi le altre donne fanno bene a tagliarti i c…»

«Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene. Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto coi miei nonni che mi hanno insegnato che la famiglia è sacra».