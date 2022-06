L’Inter annuncia il rinnovo di Inzaghi. Zhang: «Spacchiamo insieme per altri due anni» – VIDEO

L’allenatore ex Lazio potrebbe ricongiungersi con Lukaku. Stando a quanto riferisce Di Marzio, l’operazione col Chelsea è in chiusura

L’Inter annuncia sui social il rinnovo di Simone Inzaghi. L’allenatore ex Lazio, che quest’anno ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana è che ha raggiunto il secondo posto in campionato, s’è guadagnato la riconferma ed un prolungamento al 2024. È soddisfatto, infatti, il presidente Zhang, che nel video dell’annuncio ha dichiarato l’intenzione di «spaccare insieme» per altri due anni.

Lasciata la sede, al numero uno dei nerazzurri è stato chiesto dello stato dell’arte per il ritorno di Lukaku. Un sorriso, una scrollata di spalle e via. Si vedrà. Secondo Di Marzio, giornalista di Sky, l’affare è in chiusura. L’ha comunicato pochi minuti fa su Twitter.