La solidità di Berrettini (top player) che al rientro va in finale a Stoccarda

Si conferma il numero uno del tennis italiano, al di là della classifica. È un tennista con pochissimi cali, molto difficile da battere. Soprattutto sul veloce

Al di là delle classifiche Matteo Berrettini è il numero uno del tennis italiano. È un campione. Un giocatore molto forte, solido. Come colpi e nella testa. Al rientro dopo l’ennesima assenza per infortunio, è in finale al torneo di Stoccarda sull’erba. Dopo aver battuto l’italiano Sonego nei quarti, ha appena sconfitto il tedesco Otte in due set (7-6 7-6). Partita molto equilibrata, con rarissimi scambi. È complesso battere Berrettini, bisogna dare il meglio di sé. In finale affronterà il vincente tra Murray e Kyrgios. Comunque vada la finale, il tennis italiano ha ritrovato il suo alfiere principale, alla vigilia di Wimbledon che l’anno scorso lo vide finalista sconfitto da Djokovic. Sarà la sua quarta finale sull’erba.