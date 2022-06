Jelena Dokic: «Il 28 aprile mi sono quasi buttata dal 26° piano, provavo solo ansia e dolore»

Lo sfogo della ex numero 4 del tennis femminile: “Non dimenticherò mai quel giorno. Tutto è sfocato. Tutto è oscuro. Nessun tono, nessuna immagine, niente ha senso… solo lacrime, tristezza”

“28.04.2022. Sono quasi saltata dal balcone del mio 26° piano, per togliermi la vita. Non dimenticherò mai quel giorno. Tutto è sfocato. Tutto è oscuro. Nessun tono, nessuna immagine, niente ha senso… solo lacrime, tristezza, depressione, ansia e dolore”.

Quello di Jelena Dokic su Instagram è ben più di un doloroso sfogo. L’ex numero 4 del tennis femminile descrive una depressione che solo per un soffio non s’è trasformata in una tragedia. Dokic si è ritirata nel 2014 e ora lavora come commentatrice per varie reti televisive australiane. Agli Australian Open di gennaio, ha condotto le interviste sul campo post-partita.

“Gli ultimi sei mesi sono stati duri. È stato un pianto costante. Dal nascondermi in bagno quando sono al lavoro per asciugarmi le lacrime in modo che nessuno lo vedesse al pianto inarrestabile a casa tra le mie quattro mura. E’ stato insopportabile”.

Nel suo post, Dokic racconta di aver lottato per sei mesi contro la depressione fino al tentativo di togliersi la vita. Ora, dice, crede di essere sulla strada della guarigione:

“Mi sono tirata fuori dal baratro, non so nemmeno come sono riuscita a farlo. Richiedere un aiuto professionale mi ha salvato la vita. Non è facile da scrivere, ma sono sempre stato aperta, onesta e vulnerabile. E credo profondamente nel potere di condividere le nostre storie per aiutarci a superare le cose e aiutarci a vicenda”.