Il sindaco di Parigi aveva avvertito Ceferin che lo Stade de France non era adatto alla finale Champions

Allo Stade de France si è rischiata una tragedia. Ormai è chiaro, leggendo le testimonianze di chi c’era, che è solo per miracolo che non sia morto nessuno nel caos verificatosi all’esterno dello stadio. Ieri anche il ministro dell’Interno francese ha ammesso le carenze organizzative.

Abc oggi ricorda che il sindaco di Parigi si era opposto alla designazione dello Stade de France come impianto deputato ad ospitare la finale di Champions League.

Lo disse chiaramente al presidente Uefa, Ceferin e al presidente del Psg, Al-Khelaifi, entrambi sostenitori della scelta dello stadio parigino.

“Il sindaco ha spiegato ai due presidenti – in particolare Aleksander Ceferin, l’organizzatore dell’evento – che Saint-Denis era un enorme e incontrollato centro di criminalità in cui nessuno era in grado di garantire la sicurezza dei partecipanti. Hidalgo è stato chiaro nel mettere in guardia i pericoli di quel quartiere e lo stato non ottimale dello Stade de France, che non è lo stadio del PSG, e quindi è stato-come abbiamo potuto verificare in seguito – con riforme e aggiornamenti in sospeso per essere in grado di coprire un evento di portata globale come una finale di Champions League”.