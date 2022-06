«È un miracolo che allo Stade de France nessuno sia morto. Mi ha ricordato Hillsbourough»

La testimonianza dell’ex Liverpool Jason McAteer al Telegraph: «I tifosi non riuscivano a respirare, si passavano i bambini, disgustato dai politici»

“È stato un miracolo che nessuno sia morto sabato, ed è molto semplice: allo Stade de France di Saint-Denis non dovrebbe mai più essere assegnato un evento sportivo di punta”.

Lo scrive, sul Telegraph, Jason McAteer, ex giocatore del Liverpool che era presente allo stadio parigino sabato, per la finale dei Reds contro il Real Madrid. Racconta la sua esperienza.

“Il calvario della mia famiglia è solo una delle migliaia di storie dell’orrore, ma, mentre procediamo attraverso le bugie e le coperture dei ministri francesi, speriamo che aiuti a descrivere esattamente ciò che ho visto”.

Un’esperienza che gli ha ricordato quanto accadde a Hillsborough.

“Ci sono due parti della mia storia: la mia visione in prima fila della completa disorganizzazione e la mancanza di disposizioni di sicurezza che hanno reso l’accumulo di persone preoccupante come prima di Hillsborough”.

McAteer era arrivato allo stadio cinque ore prima, in servizio per Liverpool TV. Già dalle 18, racconta, si è capito che qualcosa non andava.

“Inizialmente la folla era stata non più grande di una coda per i controlli all’aeroporto, ma quando mi sono girato, pochi minuti dopo, ho visto file di tifosi contro la recinzione”.

Continua:

“La gente ha iniziato a lamentarsi e a chiedermi di fare qualcosa”.

Durante una pausa di trasmissione, i tifosi gli hanno raccontato che più avanti c’era un cancello chiuso e che la polizia stava lanciando i lacrimogeni.

“Ho pensato ci fossero problemi con i tifosi, forse un contrasto con quelli del Real Madrid o con la gente del posto. Ma poi si è scoperto che la polizia e gli steward non riuscivano a gestire il traffico di persone che passavano. A causa dei gas lacrimogeni, la folla si è dispersa e tutti sono scesi dove ero io, al cancello Y”.

L’assembramento era ormai diventato pericoloso. Quando hanno aperto un tornello la gente ha iniziato a premere per entrare e le persone si sono ritrovate schiacciate.

“Era pura incompetenza da parte degli steward. La polizia non stava facendo nulla. La gente gridava, ‘ci stanno schiacciando”. Non potevano scappare. Era l’ombra di Hillsborough. Senza l’aiuto delle autorità, la gente ha iniziato a prendere le cose nelle proprie mani per mettersi al sicuro. Hanno iniziato a salire la recinzione, gridavano aiuto, passandosi i bambini e una donna è venuta da noi piangendo, non riusciva a respirare. C’era un altro ragazzo lo stesso. Era il caos assoluto”.

Non erano tifosi quelli appesi alle recinzioni, ma francesi.

“Quelli che si arrampicavano, che ho visto, sembravano sicuramente gente del posto piuttosto che tifosi. C’era un serio rischio di vita qui e siamo usciti perché sapevamo cosa stava succedendo e volevamo aiutare le persone. Abbiamo ripreso tutto, ma non abbiamo potuto raccontarlo in diretta”.

McAteer parla della sua famiglia. Appena capito che si stava mettendo male, un’ora prima del calcio di inizio, aveva chiamato la moglie per dirle di entrare subito, perché fuori iniziava ad accumularsi troppa gente.

“Inizialmente ha detto il suo gate sembrava abbastanza tranquillo, ma per il momento aveva incontrato mio figlio Harry, di 22 anni, e un paio di funzionari del club, era il caos anche per lei. Sembrava come dopo un incidente autostradale: in pochi secondi la coda era diventata enorme. Poi mi ha telefonato e mi ha detto: “Ascolta, mi stanno schiacciando”.

Per fortuna è riuscita ad entrare. Dopo il match, la moglie Lucy e il figlio Harry si sono incamminati verso la propria auto insieme ad uno dei dirigenti del Liverpool.

“Ad un certo punto cinque giovani uomini sono venuti fuori dalla folla, dietro Lucy e le strappato la camicetta. Lei ha provato a difendersi, ma l’hanno afferrata e le hanno torto i polsi. L’hanno trascinata indietro, pensava al peggio. Mentre la trascinavano ha chiamato Harry urlando, lui si è messo a correre verso di loro e li ha fatti scappare. Subito dopo Lucy mi ha chiamata e piangeva dicendo “sono stata appena rapinata, hanno preso il mio orologio”. Era un regalo di nozze e aveva un enorme valore sentimentale. Poi ha detto che Harry si era messo a rincorrerli”.

Dopo alcuni tentativi, McAteer è riuscito a parlare con il figlio.

“Mi ha chiamato e piangeva. Mi ha raccontato che li aveva rincorsi per circa 150 metri prima di perderli tra la folla e che quando si era fermato per chiamare la madre, erano rispuntati fuori e lo avevano aggredito. L’hanno fatto inciampare e gli è caduto il telefono. Mentre allungava la mano per afferrarlo gli hanno dato un calcio. Lo hanno aiutato i tifosi del Real Madrid. Gli dico di mandarmi la sua posizione e di cercare un agente di polizia a cui stare accanto. Quando sono arrivato dove si trovava non potevo credere ai miei occhi: non c’era un poliziotto, non una macchina della polizia, nessun steward o funzionari Uefa. Non c’era niente in quella strada a parte i tifosi del Liverpool, quelli del Real Madrid e le bande di questi orribili ratti che attaccavano le persone. C’erano sirene sullo sfondo, ma ormai eravamo a 350 metri da terra nel perimetro esterno”.

McAteer continua:

“Il fatto che questa sia solo una storia tra migliaia è semplicemente disgustoso. Abbiamo fatto del calcio un gioco di famiglia in cui donne e bambini si sentono al sicuro. C’è ancora quel tribalismo, ma il gioco è stato fatto così dalla Uefa, dalla Fifa, da tutti gli organi di governo. Emmanuel Macron ha voluto questa partita perché voleva mostrare al mondo ciò che la Francia può fare. Bene, la prima priorità dovrebbe essere quella di prendersi cura dei tifosi, assicurarsi che salgano sugli autobus in sicurezza e possano effettivamente entrare allo stadio. Non si tratta solo di far pagare alla Uefa £ 500, £ 900 o £ 1.500 per un biglietto”.

E ancora, sui politici:

“Sono assolutamente disgustato dalle parole successive dei politici. Ho parlato a lungo con Billy Hogan, l’amministratore delegato del club, e lui è d’accordo. Come possono questi politici citare queste statistiche quando non abbiamo nemmeno avuto un’inchiesta indipendente? Parlare di decine e decine di migliaia di biglietti falsi è menzogna, insabbiamento. Lo dicono perché mettono a rischio delle vite, e l’ho visto in prima persona. Ecco perché lo Stade de France non dovrebbe mai più avere una partita su questa scala”.