Il sindaco di Firenze: la Fiorentina rimarrà stupita dal restyling dello stadio Franchi

Nardella: «Sappiamo che la Fiorentina tiene molto al marketing e giocare in uno stadio con una storia è un bel biglietto da visita»

Stadio di Firenze, oggi ha parlato il sindaco Dario Nardella.

“Secondo me, giorno dopo giorno, la Fiorentina si sta convincendo che questo non è un ripiego o un adattamento. Il club viola rimarrà stupito da quello che riusciremo a realizzare”.

Il primo cittadino ha commentato il progetto vincitore del concorso di idee per il restyling dello stadio, progetto realizzato dallo studio Arup.

“Sappiamo che che la Fiorentina ci tiene all’immagine e al marketing. Di stadi nuovi ce ne sono tanti, ma uno così è unico. Credo che possa essere un bel biglietto di visita essere un club che gioca in uno stadio che mette insieme passato, presente e futuro. Quando si parla di stadi simbolo, si parla di stadi che hanno caratteristiche particolari, una storia. Dobbiamo essere in grado di trasformare in opportunità quelle che erano difficoltà e criticità. E sono convinto che la Fiorentina lo stia capendo”.

“Non sono mai stato contrario a uno stadio in un’altra parte del Comune di Firenze o dell’area metropolitana, ma penso che un’idea del genere sia definitivamente accantonata. Il treno è partito e sta seguendo un percorso molto preciso e lineare”.