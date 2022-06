Il Psg ha scelto: niente Zidane, sarà Galtier il nuovo allenatore

Per L’Equipe è sicuro: il tecnico del Nizza sale al trono dei campioni di Francia. Va prima esonerato Pochettino. Lo scorso anno fu accostato al Napoli

Non Zidane, né altri “big”. Christophe Galtier sarà il nuovo allenatore del Psg. Manca, come si dice in questi casi, solo l’ufficialità. Ma per L’Equipe è fatta: il Nizza riceverà un indennizzo attorno ai 10 milioni di euro per liberare il suo ormai ex tecnico, che aveva ancora due anni di contratto. Galtier era tra i nomi presi in considerazione lo scorso anno da De Laurentiis.

Prima il Psg deve ufficializzare l’esonero di Mauricio Pochettino. Tutto dovrebbe essere formalizzato entro giovedì. L’allenatore argentino dovrebbe ricevere, assieme al suo staff, un indennizzo attorno ai 15 milioni di euro.

Galtier dovrebbe essere regolarmente al raduno del Psg, il 4 luglio.

L’Equipe si dilunga anche sullo staff che porterà con sé, e parla del preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, diventato per un anno e mezzo il “sottoposto” di Toni Jimenez, “sulla buona strada per riconquistare il ruolo di numero 1 con l’arrivo di Galtier. La sua vicinanza e la sua intesa con Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma costituiscono una risorsa importante per la collaborazione dei due nazionali”.