Il futuro di Mertens potrebbe essere all’Anversa

Lo riporta HNL Sport. L’attuale tecnico del club, Mark van Bommel, gli avrebbe chiesto di seguirlo in Belgio, dove troverebbe come compagno Nainggolan

Secondo quanto riporta HNL Sport il futuro di Dries Mertens potrebbe essere all’Anversa. Il suo ex compagno di squadra ai tempi del Psv, l’olandese Mark van Bommel, attuale tecnico del club, lo avrebbe chiamato per chiedergli di seguirlo in Belgio, nel suo Paese di origine, dunque. In Patria, il giocatore del Napoli troverebbe anche, in squadra, Radja Nainggolan.

Su Mertens c’è anche la Lazio, ma le sue pretese sono considerate eccessive. Qualche giorno fa il Messaggero scriveva che Sarri gli avrebbe chiesto di ridurre le pretese.